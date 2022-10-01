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بينهم حومه وخالد الأسطى.. «النواب» يقبل استقالة 4 أعضاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 10:30 مساء
بينهم حومه وخالد الأسطى.. «النواب» يقبل استقالة 4 أعضاء
جلسة مجلس النواب في طبرق، الثلاثاء 16 أغسطس 2022 (المجلس)
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قرر مجلس النواب قبول استقالات أربع من أغضائه، على ما أعلن، اليوم السبت، المكتب الإعلامي للمجلس.

ونصت المادة الأولى من القانون رقم «6» لسنة 2022، على قبول استقالة النائب أحميد حمد علي حومه عن دائرة تمسة- مجدول- أم زوير- تربو، وعلى السعيدي القائدي عن دائرة وادي الشاطئ، وعبدالله حسين عبدالله اللافي عن دائرة الزاوية، وخالد  على محمد الأسطى عن دائرة تاجوراء.

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه. 

إسقاط عضوية 9 سنواب
وفي وقت سابق اليوم، أصدر مجلس النواب قرارًا يقضي بإسقاط عضوية 9 من أعضائه، من بينهم رئيس حكومة الوفاق السابقة فائز السراج، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وكذلك نائبه علي فرج القطراني.

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وحسب المادة الأولى من القرار رقم «7» لسنة 2022، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فقد شملت قائمة النواب الذي أُسقطت عضويتهم كلًا من صالح همة محمد بكده عن دائرة غات، ومحمد أدم محمد لينو عن دائرة مرزق جيزاو- مرزق المدينة، وعبدالمطلب إدريس ثابت حمد عن دائرة البيضاء، وأبوبكر أحمد سعيد صالح عن دائرة ترهونة، وزياد صالح سالم دغيم عن دائرة بنغازي، وعبدالغني أحمد محمد الفطيسي عن دائرة زليتن. 

وشددت المادة الثانية من القرار على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره مع إلغاء كل حكم يخالفه.

سبب إسقاط العضوية
وعلل مجلس النواب السبب في إصدار قراره إلى أن الأعضاء التسعة كلفوا مهامًا في السلطة التنفيذية بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي للمجلس ويعد إخلالًا بواجباتهم الوطنية.

وفي جلسة عقدت منتصف سبتمبر الماضي،  قرر مجلس النواب إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضويته، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.

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