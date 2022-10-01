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قائمة على «اللامركزية».. الكوني يقدم رؤية لإبعاد التهديدات عن طرابلس وإخراج ليبيا من أزمتها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 10:16 مساء
قائمة على «اللامركزية».. الكوني يقدم رؤية لإبعاد التهديدات عن طرابلس وإخراج ليبيا من أزمتها
جلسة حوارية في طرابلس بين الكوني ولفيف من أعيان ونشطاء المدينة، 1 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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استعرض عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم السبت، خلال جلسة حوارية اسثنائية جرت مع لفيف من حكماء وأعيان ونشطاء المجتمع المدني في طرابلس، المخارج الممكنة  للأزمة الليبية، وتسريع مسارات المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات، وجدوى نظام اللامركزية.

وخلال الجلسة التي احتضنها «قصر الخلد»، أوضح الكوني متابعته مجريات الأحداث التي ما فتئت تعصف بالعاصمة، وإدراكه حجم المعاناة التي تتكبدها طرابلس كمدينة نتيجة لوجود مؤسسات الدولة المركزية ضمن حدودها، الأمر الذي جعل منها محط غنيمة وعدوان من قبل الطامعين في السلطة أو في الثروة، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وفي هذا السياق، عرض عضو المجلس الرئاسي رؤيته القائمة على تبني نظام اللامركزية، منبهًا إلى قدرة اللامركزية على «إبعاد شبح التهديدات عن طرابلس»، ومساهمتها في العودة للعمل بنظام المحافظات القائم على آليات قادرة على تحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة، وسرعة الاستجابة لمطالبات المواطنين، وبسط الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي.

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فضلًا عن ذلك، أشار الكوني إلى مساهمة اللامركزية في الحد من الفساد المالي والإداري؛ لتسهيلها المراقبة المباشرة لأوجه صرف المال العام، وتفكيك التكدس الحالي للثروة في يد السلطة المركزية، وتداعيات ذلك باتجاه ضخامة أوجه الفساد من جهة، والعدوان المستمر على  العاصمة من طرف الطامعين، إلى جانب مساهمتها من ناحية أخرى في تخفيف الأعباء على الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي، وقيادة الأمة.

دعوة لـ«الرئاسي» لتجميد عمل كل الأجسام الحالية
وأكد عضو المجلس الرئاسي ثقته في قدرة خبراء وحكماء طرابلس، بالتعاون مع المجلس الرئاسي على تقديم الرؤي التي من شأنها المساهمة في الخروج بالبلاد من أزمتها، وبلورة الحل المنتظر  «الليبي-الليبي»، القادر على كسر هذا الانسداد السياسي «الذي يتكلكل على صدر الشعب»، حسب تعبيره.

وأشار بيان المجلس الرئاسي إلى إشادة الحضور بـ«جهود الكوني ومواقفه الوطنية التي تدعو لاستقرار البلاد، وحرصه على اللقاء المباشر والمستمر مع الرموز الوطنية للتشاور والبحث عن مسار عاجل لإجراء الاستحقاق الانتخابي»، وطالبوا المجلس الرئاسي باتخاذ خطوة تاريخية منتظرة، وإصدار قرارات حازمة بـ«تجميد عمل كل الأجسام الحالية، وتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات نزيهة وفق قاعدة دستورية تنهي المراحل الانتقالية في أسرع وقت».

كما شددوا على دعمهم الكامل مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي الذي يهدف لتحقيق الاستقرار، مطالبين في هذا الصدد بالاستفادة من تجارب الدول التي سبقت ليبيا بالخصوص، في إشارة للجزائر ورواندا وجنوب أفريقيا. كما رحبوا برؤية الكوني باللامركزية في الحكم، والعودة إلى نظام المحافظات. 

جلسة حوارية في طرابلس بين الكوني ولفيف من أعيان ونشطاء المدينة، 1 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جلسة حوارية في طرابلس بين الكوني ولفيف من أعيان ونشطاء المدينة، 1 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جلسة حوارية في طرابلس بين الكوني ولفيف من أعيان ونشطاء المدينة، 1 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جلسة حوارية في طرابلس بين الكوني ولفيف من أعيان ونشطاء المدينة، 1 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جلسة حوارية في طرابلس بين الكوني ولفيف من أعيان ونشطاء المدينة، 1 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جلسة حوارية في طرابلس بين الكوني ولفيف من أعيان ونشطاء المدينة، 1 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جلسة حوارية في طرابلس بين الكوني ولفيف من أعيان ونشطاء المدينة، 1 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
جلسة حوارية في طرابلس بين الكوني ولفيف من أعيان ونشطاء المدينة، 1 أكتوبر 2022. (المجلس الرئاسي)
قائمة على «اللامركزية».. الكوني يقدم رؤية لإبعاد التهديدات عن طرابلس وإخراج ليبيا من أزمتها
قائمة على «اللامركزية».. الكوني يقدم رؤية لإبعاد التهديدات عن طرابلس وإخراج ليبيا من أزمتها
قائمة على «اللامركزية».. الكوني يقدم رؤية لإبعاد التهديدات عن طرابلس وإخراج ليبيا من أزمتها
قائمة على «اللامركزية».. الكوني يقدم رؤية لإبعاد التهديدات عن طرابلس وإخراج ليبيا من أزمتها
قائمة على «اللامركزية».. الكوني يقدم رؤية لإبعاد التهديدات عن طرابلس وإخراج ليبيا من أزمتها
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