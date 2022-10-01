بينهم السراج وباشاغا وعلي القطراني.. «النواب» يسقط عضوية 9 من أعضائه

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مجلس النواب قرارًا يقضي بإسقاط عضوية 9 من أعضائه، من بينهم رئيس حكومة الوفاق السابقة فائز السراج، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وكذلك نائبه علي فرج القطراني.

وحسب المادة الأولى من القرار رقم «7» لسنة 2022، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، فقد شملت قائمة النواب الذي أُسقطت عضويتهم كلًا من صالح همة محمد بكده عن دائرة غات، ومحمد أدم محمد لينو عن دائرة مرزق جيزاو- مرزق المدينة، وعبدالمطلب إدريس ثابت حمد عن دائرة البيضاء، وأبوبكر أحمد سعيد صالح عن دائرة ترهونة، وزياد صالح سالم دغيم عن دائرة بنغازي، وعبدالغني أحمد محمد الفطيسي عن دائرة زليتن.

وشددت المادة الثانية من القرار على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره مع إلغاء كل حكم يخالفه.

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سبب إسقاط العضوية

وعلل مجلس النواب السبب في إصدار قراره إلى أن الأعضاء التسعة كلفوا مهامًا في السلطة التنفيذية بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي للمجلس ويعد إخلالًا بواجباتهم الوطنية.

وفي جلسة عقدت منتصف سبتمبر الماضي، قرر مجلس النواب إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضويته، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.