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بعد حادث «نورد ستريم».. إيطاليا تعزز المراقبة على خط «غرين ستريم» مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 08:37 مساء
بعد حادث «نورد ستريم».. إيطاليا تعزز المراقبة على خط «غرين ستريم» مع ليبيا
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دفع حادث إصابة خطَّي أنابيب «نورد ستريم» تحت البحر، إيطاليا إلى رفع مستوى الحذر، وتكليف قوات البحرية بتكثيف المراقبة لثلاثة خطوط أنابيب بما فيها «غرين ستريم» الرابط مع ليبيا.  

وفي أعقاب تضرر خطي «نورد ستريم»، كشف موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، اليوم السبت، رفع مستوى الاهتمام في روما بحماية مختلف المنشآت التي تجلب الغاز إلى إيطاليا في سياق تزايد المخاوف الأوروبية من «شتاء بارد جدًا ومظلم» مع تراجع الإمدادات الروسية.

ولفت الموقع الإيطالي إلى وجود ثلاثة خطوط أنابيب غاز طبيعي تحت المراقبة من قبل البحرية الإيطالية، وهي خط أنابيب «غرين ستريم» بليبيا الذي يضمن تزويد البلد الأوروبي بالغاز، وخط أنابيب الغاز الطبيعي «ترانسميد» من الجزائر عبر تونس إلى جزيرة صقلية، ومن ثم إلى البر الرئيسي لإيطاليا. أما الخط الثالث، فهو خط أنابيب «تاب» الذي يؤمن تدفق الغاز من أوروبا الشرقية، ويمر تحت البحر الأدرياتيكي، بالقرب من قناة أوترانتو، بين سواحل منطقة بوليا بإيطاليا وألبانيا.

البحرية الإيطالية تتحرك
وتتحرك البحرية الإيطالية على مستوى عدة جبهات لحماية هذه البنية التحتية، إذ سيجرى استخدام كاسحات ألغام من سرب كاسحة الألغام الساحلي رقم «54» في مدينة لاسبيتسيا لحماية قاع البحر، حيث تمر خطوط الأنابيب. وتدعيمًا للمراقبة الموسعة من المقرر أن يتم استخدام عدد من الفرقاطات وطائرات «بي 72» الموجودة في القاعدة الجوية الإيطالية «سيغونيلا» في جزيرة صقلية.

وأكد مسؤولون كبار في إيطاليا تعزيز الرقابة البحرية والضوابط على خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز إلى البلاد من الجنوب والشرق. وبالموازاة علّقت شركة «غازبروم» الروسية، السبت، تسليم الغاز الطبيعي إلى إيطاليا، بسبب استحالة توريده عبر النمسا. وقالت الشركة الإيطالية «إيني»، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن إمدادات الغاز الروسي اليوم إلى «إيني» عبر نقطة دخول «تارفيسيو» ستكون عند الصفر.

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التحقيق في تسرب الغاز من «نورد ستريم»
ويواصل الاتحاد الأوروبي التحقيق في كيفية انفجار خطَّي أنابيب «نورد ستريم 1 و2» هذا الأسبوع، الذي أدى إلى تسرب الغاز في بحر البلطيق قبالة سواحل الدنمارك والسويد، وسجّل علماء الزلازل انفجارات في المنطقة.

بدوره، قال الناطق باسم شركة «غاز بروم» الروسية العملاقة للغاز سيرغي كوبريانوف، إن 800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي تسربت، بعد أن أصابت انفجارات خطَّي أنابيب «نورد ستريم» تحت البحر. ونقلت أمس الجمعة، وكالة «تاس» الروسية للأنباء، عن كوبريانوف قوله إنه أبلغ جلسة للأمم المتحدة، عبر اتصال مرئي، أن حجم الغاز المتسرِّب يعادل ثلاثة أشهر من الإمدادات للدنمارك.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة وحلفاءها بتفجير خطَّي أنابيب الغاز «نورد ستريم 1 و2» تحت سطح البحر. ويأتي الاتهام ليفجر تصعيدا في الأزمة بين موسكو والغرب ما أدخل أوروبا في سباق مع الزمن لتأمين بنية تحتية للطاقة، وضمان الحصول على الإمدادات التي تحتاجها.

من جانبها، ترفض الولايات المتحدة أي حديث عن أنها المسؤولة عن التسرُّبات، في حين تعتبر دول الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد بشدة على إمدادات الغاز الروسي وتحاول حاليًا العثور على بديل لها، أن تسربات الغاز ناجمة عن تخريب، لكنها امتنعت عن تحديد أحد.

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