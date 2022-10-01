إعادة تأهيل مركز الصحة النفسية في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى المجلس المحلي تاورغاء من إعادة تأهيل مركز الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ونبه البرنامج الأممي، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إلى إعطاء السلطات الأولوية لإعادة التأهيل بسبب الحاجة إلى خدمات الدعم النفسي.

- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: عودة 45% من سكان تاورغاء

وفي أغسطس الماضي، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندري فرانش، عودة 45% من السكان إلى تاورغاء خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد توقيع اتفاق المصالحة مع مصراتة الذي جرى برعاية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفي نفس الشهر، زار وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا رفقة مسؤولين من وزارة التخطيط، تاورغاء والتقى رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن الشكشاك، وأعضاء المجلس، وعددًا من ممثلي منظمات المجتمع المحلي في المدينة.

إعادة تأهيل مركز الصحة النفسية في تاورغاء، 1 أكتوبر 2022. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

إعادة تأهيل مركز الصحة النفسية في تاورغاء، 1 أكتوبر 2022. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)