صيانة أعمدة كهرباء محروقة بالزنتان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، الانتهاء من صيانة أعمدة محروقة ومد أسلاك في دائرة توزيع الزنتان.

وقام فنيو الصيانة بدائرة توزيع الزنتان بصيانة أعمدة محروقة ومد أسلاك بسبب الأمطار على خط الخرساني، حيث جرى تجزئة التفريعة المغذية لعدة محولات وعزلها على الخط، وفق بيان صادر عن الشركة.

- «الكهرباء»: دخول محطة «فاطمة الزهراء» في عين زارة على الشبكة

والخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء تشغيل محطة «فاطمة الزهراء 11 ك.ف» في عين زارة والدخول بها على الشبكة الكهربائية. وتمكنت الفرق الفنية التابعة لدائرة التركيبات العامة طرابلس بالتعاون مع دائرة توزيع عين زارة من الانتهاء من أعمال التركيبات والتحويرات، وجرى تشغيل المحطة بحضور المدير العام لشركة الكهرباء عبدالحميد المنفوخ، وعدد من مديري الإدارات والدوائر.