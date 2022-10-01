عجاج: استكمال العمل بـ 50 مشروعًا من بين 368 ضمن المرحلة الأولى لخطة عودة الحياة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج إن الجهاز استكمل العمل بـ 50 مشروعا من بين 368 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى لخطة عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأوضح عجاج أن أنه جاري العمل في 298 مشروعًا من هذه المشروعات التي تشمل الإمداد المائي ومصادر المياه وشبكات الصرف الصحي والطرق والأرصفة، حسبما نشرت صفحة «عودة الحياة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على موقع «فيسبوك».

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إعلان من حكومة الدبيبة عن تنفيذ أكثر من 70 مشروعًا

3وفي 19 نوفمبر من العام الماضي، قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنها تسعى إلى تنفيذ 732 مشروعًا ضمن خطة «عودة الحياة».

ووقتها استعرض اجتماع للحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة عددًا من المشروعات منها 262 مشروعًا لجهاز الإسكان والمرافق عرضًا فنيًا، و273 مشروعًا لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تضم مرافق صحية ومدارس، و197 مشروعًا للمواصلات.

وأكد الدبيبة أهمية استكمال المشروعات والحفاظ على التنوع الجغرافي، مشددًا على تحديد المخصصات المالية لها وفق القانون المالي للدولة.