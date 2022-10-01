بالصور.. تجهيزات نهائية لافتتاح طريق جزيرة أبو مشاشة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت مديرية أمن طرابلس صورا من التجهيزات النهائية لافتتاح طريق جزيرة أبومشماشة في العاصمة طرابلس بعد تطويره.

وفي مايو الماضي، باشرت شركة الخدمات العامة بالتعاون مع مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس فتح وتوسعة المسار الرابط بين الإشارة الضوئية أبومشماشة وجزيرة القدس.

وفي منتصف يوليو، بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإنارة بالطريق الرابط بين شارع النصر وأبو مشماشة في العاصمة طرابلس.

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توسعة طريق شارع النصر

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن التنفيذ يتضمن تركيب أعمدة ورؤوس إنارة، وذلك في إطار توسعة الطريق العام بشارع النصر.

إلى ذلك، باشر قسم مرور أبوسليم أعمال حجز المركبات الآلية المخالفة التي تسير عكس الاتجاه بطريق المطار اليوم السبت؛ فيما تستعد مديرية أمن طرابلس بمشاركة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التابعة لخكومة الوحدة الوطنية الموقتة الاستعدادات الجارية للاحتفال بعيد الشرطة.

رجال الشرطة بمديرية أمن طرابلس قرب طريق جزيرة أبو مشاشة بعد تطويره، الأول من أكتوبر 2022 (مديرية أمن طرابلس)

طريق جزيرة أبو مشاشة بعد تطويره، الأول من أكتوبر 2022 (مديرية أمن طرابلس)