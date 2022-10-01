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الحداد يتفقد مقر قوة مكافحة الإرهاب بمدينة الخمس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 05:19 مساء
الحداد يتفقد مقر قوة مكافحة الإرهاب بمدينة الخمس
الحداد خلال زيارته مقر مكافحة الإرهاب في الخمس، الأول من أكتوبر 2022. (بوابة الوسط: أحمد التومي)
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قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد، بزيارة تفقدية لمقر قوة مكافحة الإرهاب ووحداتها العسكرية بمدينة الخمس.

وكان في استقبال الحداد، آمر قوة مكافحة الإرهاب، اللواء محمد الزين، حسبما ذكر المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

فيما حضر مراسم الاستقبال آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد موسى، وآمر القاطع الثالث بالمنطقة العسكرية الوسطى العميد عبد الله الغاير، ومدير إدارة شؤون الضباط بهيئة التنظيم والإدارة العميد سالم سليم، ورئيس الهيئة العامة للقضاء العميد عبد السلام بن غربية، وضباط وضابطات القوة والقوات الاحتياطية وعدد من ضباط الجيش الليبي.

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عروض تدريبية لعمليات الإنزال والاقتحامات
وشهدت الزيارة إقامة عروض تدريبية حيَّة لعمليات الإنزال والاقتحامات، وتنفيذ عدد من المشاريع التي تدرب عليها منتسبو القوة خلال الفترة الماضية.

وشملت زيارة لغرفة العمليات الأمنية والاستخباراتية، وغرفة اللاسلكي والتحكم، والعيادة المركزية، ومركز التدريب، وعدد من المقار الإدارية بالقوة.

وأثنى الحداد على الجهود المبذولة من قبل آمر القوة ومنتسبيها، داعيًا إياهم إلى بذل مزيد الجهد، في سبيل رقي وتقدم المؤسسة العسكرية في البلاد.

الحداد خلال زيارته مقر مكافحة الإرهاب في الخمس، الأول من أكتوبر 2022. (بوابة الوسط: أحمد التومي)
الحداد خلال زيارته مقر مكافحة الإرهاب في الخمس، الأول من أكتوبر 2022. (بوابة الوسط: أحمد التومي)
الحداد خلال زيارته مقر مكافحة الإرهاب في الخمس، الأول من أكتوبر 2022. (بوابة الوسط: أحمد التومي)
الحداد خلال زيارته مقر مكافحة الإرهاب في الخمس، الأول من أكتوبر 2022. (بوابة الوسط: أحمد التومي)
الحداد خلال زيارته مقر مكافحة الإرهاب في الخمس، الأول من أكتوبر 2022. (بوابة الوسط: أحمد التومي)
الحداد خلال زيارته مقر مكافحة الإرهاب في الخمس، الأول من أكتوبر 2022. (بوابة الوسط: أحمد التومي)
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