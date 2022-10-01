هيئة الأوقاف: مشاركة 800 طالب في انطلاق دورة تحفيظ المتون العلمية بالجميل

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، متمثلة في مكاتبها بالمناطق، دورة لتحفيظ المتون العلمية بمشاركة نحو 800 طالب.

وقالت الهيئة إن الدورة التي تحمل اسم «الإمام بن أبي زيد القيرواني» انطلقت صباح اليوم بمسجد الأنصار بمدينة الجميل. والاقراوني ولد في 922 م، ولقب بـ«مالك الأصغر»، وكان إمام المالكية في زمنه، وقد أصدر كتاب الرسالة»، فيما توفي عن 76 عامًا، وذلك في العام 996م

وأضافت الهيئة أن هذه الدورة تأتي «استمرارًا لعدد من النشاطات العلمية الكبيرة التي تقوم بها مكاتب الأوقاف»، معتبرة أنها «لا تدخر جهدا في دعم القرآن والسنة وأهلها، ولن تتوانى عن ذلك».

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جدل الأزياء بين هيئة الأوقاف وديوان المحاسبة

يشار إلى أن الهيئة دخلت في جدل خلال الأيام لسابقة مع ديوان المحاسبة، على خلفية الاتهامات والمخالفات المالية الواردة في تقرير الديوان عن أداء الهيئة خلال العام 2021.

ونفت الهيئة أن تكون صرفت كامل قيمة عقد بـ700 ألف دينار، لشراء أزياء للطلاب. وقالت: «إنها لم ولن تكون يومًا بؤرة للفساد الإداري أو العبث بالمال العام.. ولا يليق إلصاق ذلك بنا بأي وجه من الوجوه».

وأوضحت أن حديث ديوان المحاسبة أنها تعاقدت مع شركة لتوريد زي بعقد قيمته 700 ألف دينار، وأنها صرفت قيمة العقد بالكامل غير صحيح؛ «فالواقع أن القيمة مازالت في حساب الهيئة وفق أذونات الصرف»، حسب بيان أصدرته بالخصوص.

طلاب مشاركون في دورة تحفيظ المتون العلمية في الجميل، الأول من أكتوبر 2022. (هيئة الأوقاف)