مديرية أمن صبراتة تبدأ حملة لتفتيش السيارات بالطرق العامة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن صبراتة إنها ستبدأ اليوم السبت، حملة لضبط المركبات الآلية المخالفة على الطرق العامة.

وأوضحت المديرية في بيان أن الحملة ستتولاها وحدة الشؤون الأمنية بديوان المديرية، وستشمل التفتيش على السيارات، مع مراجعة الأوراق الخاصة بها.

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ولفتت إلى أنها ستعتبر الزجاج المعتم نوعًا من التغيير الجوهري في السيارة، وقد تضطر إلى حجز المركبة في حال تكرار المخالفة.