الأرصاد تحذر من رياح على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى طرابلس، وتكون نشطة غدًا على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 30 عقدة مع ارتفاع الموج 3 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء مغطاة جزئيًا بالسحب.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

• الرياح شمالية غربية وتكون جنوبية شرقية على سرت، تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة، وتكون نشطة على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى طرابلس، تصل سرعتها 25 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.