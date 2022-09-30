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7 شركات نفطية تشارك في تمرين لمكافحة تلوث بحري بميناء البريقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 11:13 مساء
7 شركات نفطية تشارك في تمرين لمكافحة تلوث بحري بميناء البريقة
فنيون مشاركون في تمرين لمكافحة تلوث بحري بالنفط في ميناء البريقة، 27 سبتمبر 2022، (شركة راس لانوف
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شاركت سبع شركات نفطية في تمرين يحاكي مكافحة تلوث بحري بالنفط الخام من المستوى الثاني بميناء البريقة.

وضم التمرين فرق عمل من شركات «الخليج للنفط، والبريقة لتسويق النفط، والزويتينة للنفط، وسرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وراس لانوف لتصنيع النفط والغاز، والهاروج للعمليات النفطية، الواحة للنفط»، لغرض رفع الجاهزية التامة والاستجابة لحوادث التلوث البحري في المواقع النفطية، حسب بيان شركة راس لانوف على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وخلال التمرين، وجه نداء لجميع الشركات بضرورة الاستجابة السريعة للمساهمة في مكافحة التلوث، وتقسيم الفرق على ثلاث مناطق حساسة، الأولي بجوار منصة الشحن من أجل التطويق والسحب، والثانية بمدخل الميناء لإغلاقه ومنع تسرب النفط، والثالثة على شاطئ البحر للمحافظة على عدم وصول تسرب الي مصيف العائلات.

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