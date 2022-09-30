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الكبير يبحث مع مسؤول أميركي جهود «المركزي» لتعزيز الشفافية والإفصاح

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 09:37 مساء
الكبير يبحث مع مسؤول أميركي جهود «المركزي» لتعزيز الشفافية والإفصاح
لقاء الكبير مع مسؤولين أميركيين في تونس، 30 سبتمبر 2022، (المصرف المركزي)
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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي جوشوا هاريس جهود المصرف لتعزيز الشفافية والإفصاح.

وجرى اللقاء اليوم الجمعة في تونس، حيث تناول التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق المصرف المركزي الاستدامة المالية والنقدية في ليبيا، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

لقاء لمكافحة الفساد
وفي سياق متصل، التقى أوردمان وفدا من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لبحث أهمية تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد.

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وقالت السفارة الأميركية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حول اللقاء، «تتطلع الولايات المتحدة إلى البناء على هذه المحادثات المهمة»، مكملة: «اتفقنا على أن عائدات ليبيا ملك لكل شعبها ويجب توزيعها بشفافية وفي كنف المساءلة».

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