بيانات المالية: 67% من الإنفاق العام للدعم والمرتبات.. ومصروفات التنمية 0.5%

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي نفقات المرتبات والدعم بلغت نسبتها 67% من إجمالي الإنفاق العام في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك ضمن تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة، الصادر عن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، عن الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2022. وأوضحت المالية أن إجمالي النفقات العامة للدولة خلال تسعة أشهر بلغ 70 مليارا و87 مليونا 356 ألفا و131 دينار.

بند الرواتب في الانفاق العام

وحسب ما كشفته بيانات التقرير، فقد بلغت نسبة بند الرواتب وما في حكمها نحو 46% من إجمالي الإنفاق العام خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام بواقع 32 مليارا و698 مليونا و241 ألف دينار.

- بيانات «المالية»: 79.3 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة خلال 9 أشهر

- بيانات «المالية»: 70 مليار دينار إجمالي النفقات في 9 أشهر.. بينها 15 مليارا لمؤسسة النفط

- تقرير المحاسبة 2021: شراء ملابس لهيئة الأوقاف بقيمة 700 ألف دينار

أما بخصوص نفقات الدعم فقد بلغت نسبتها 21% من إجمالي المصروفات، بواقع 14 مليارا و837 مليونا و180 ألفا و159 دينارا. ولم تتجاوز نسبة الإنفاق على مشروعات وبرامج التنمية نسبة 0.57% من إجمالي الإنفاق العام، بواقع 403 ملايين و119 ألفا و435 دينارا.