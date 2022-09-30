سفير هولندا: الانتخابات هي الطريق إلى الأمام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ، الخميس، إن الانتخابات هي الطريق إلى الأمام، معبرا عن فخر بلاده بدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف هوكونينغ في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «من المهم جدا الحفاظ على بعض العناصر الأساسية مثل الجاهزية الفنية وتعزيز المشاركة المدنية والتصدي لخطاب الكراهية».

والأربعاء، استعرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، وعدد من السفراء الأجانب جدول أعمال مجلس مشروع الدعم «بيبول». وبحث اللقاء الذي عُقِد بمقر المفوضية «ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة»، وفق بيان صادر عن المفوضية.

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السايح يثني على جهود المجتمع الدولي والدول المانحة

وأشاد الحضور «بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية»، مؤكدين أن «الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولًا لإنجاز الانتخابات في ليبيا».

ومن جهته، أثنى السايح على جهود المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة للمفوضية والهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية شفافة يرضى عنها كل الأطراف وتحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة.

شارك في الاجتماع عضوا مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ورباب حلب، وعدد من الدبلوماسيين والمستشارين من سفارات الدول المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار دعم ومتابعة المجتمع الدولي والدول المانحة والمنظمات التي قدمت الدعم الفني والاستشاري للمفوضية في مراحل تنفيذ العملية الانتخابية في ليبيا.