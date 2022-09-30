«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى الخمس...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة صباح الجمعة، على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيا مساء اليوم إلى شمالية غربية على ساحل زوارة وطرابلس ويوم الغد على ساحل الخمس ومصراتة، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 مترا.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب ظهر الغد على ساحل زوارة.
- درجة حرارة سطح البحر 29 درجة.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء صافية إلى قليلة السحب اليوم على ساحل الجبل الأخضر.
- رياح جنوبية شرقية إلى شرقية، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة حرارة سطح البحر 28 درجة.
- الرؤية جيدة.
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