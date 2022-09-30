الحويج يفتتح المقر الجديد لمراقبة اقتصاد جنزور

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، الخميس، المقر الجديد لمراقبة اقتصاد جنزور، حيث أكد سعي الوزارة لخلق واجهة اقتصادية تنافسية تزيد من معدلات نمو القطاع وحركة التجارة والصناعة.

وحضر مراسم الافتتاح العقيد محمد الباروني، والمقدم محمود أبوجعفر، ووكيل بلدية جنزور، ومراقب مراقبة اقتصاد جنزور خالد العريفي، رئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كتير، ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة و عدد من أهالي جنزور.

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وقام الحويج بجولة داخل المقر ثم اجتمع بالحضور لمناقشة بعض التوصيات التي تخص تجديد المقر وآلية العمل على نحو أكثر فاعلية لتحسين الهيكلية الجذرية للأنشطة الاقتصادية الوطنية في المراقبة، وذلك لتحقيق نقلة نوعية للتنمية الاقتصادية والاستفادة من المشروعات التنموية ببلدية جنزور.

من مراسم افتتاح المقر الجديد لمراقبة اقتصاد جنزور، 29 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

من مراسم افتتاح المقر الجديد لمراقبة اقتصاد جنزور، 29 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

من مراسم افتتاح المقر الجديد لمراقبة اقتصاد جنزور، 29 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

من مراسم افتتاح المقر الجديد لمراقبة اقتصاد جنزور، 29 سبتمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)