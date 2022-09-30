بلدية شحات تحظر تركيب لافتات إعلانية دون تصريح

القاهرة - بوابة الوسط

حظرت بلدية شحات تركيب لافتات إعلانية عن أي نشاط تجاري دون الحصول على تصريح أو إذن من مكتب التراخيص بالبلدية.

ودعت البلدية في بيان خصص لتنظيم الدعاية والإعلان، أصحاب الأنشطة التجارية وشركات الدعاية والإعلان الذين وضعوا لافتات دعائية على مقار أنشطتهم أو لافتات إرشادية على الطرقات العامة إلى ضرورة مراجعة مكتب الإسكان والمرافق بالبلدية، وذلك لاتمام إجراءات الحصول على تصريح للافتات في مهلة لا تتجاوز الأسبوع ابتدا من يوم الأحد المقبل.

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وحذرت من قيام جهاز الحرس البلدى شحات بالتعاون مع شركة الخدمات العامة بإزالة ومصادرة جميع اللافتات الموجودة بالمخالفة علي الطرقات العامة وإحالة أصحابها الي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم استنادا إلى نص المادة «12» من قرار وزير الحكم المحلي رقم «438» لسنة 2014 بشأن لائحة اللافتات وأعمال الدعاية والإعلان.