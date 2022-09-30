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طقس اليوم: أجواء ساخنة مع رياح مثيرة للأتربة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 09:49 صباحا
طقس اليوم: أجواء ساخنة مع رياح مثيرة للأتربة
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء ساخنة على أغلب المناطق، اليوم الجمعة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة أحيانا على بعض مناطق الغرب والشمال.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: غائمة جزئيا، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء يوم الغد.
- الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة؛ ما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 33 و39 درجة، وتصل على سرت وأبونجيم إلى 42 درجة، وتسجل انخفاضا تدريجيا بدايةً من يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر يوم الأحد.
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الخليج وسهل بنغازي؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية فشمالية نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 36 و41 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الأحد. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شرقية فشمالية شرقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة، وتتراجع تدريجيا بداية من يوم الأحد.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. 
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 39 و42 درجة، وتتراجع تدريجيا بداية من يوم الأحد. 

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