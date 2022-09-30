طقس اليوم: أجواء ساخنة مع رياح مثيرة للأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء ساخنة على أغلب المناطق، اليوم الجمعة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة أحيانا على بعض مناطق الغرب والشمال.
رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: غائمة جزئيا، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء يوم الغد.
- الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة؛ ما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 33 و39 درجة، وتصل على سرت وأبونجيم إلى 42 درجة، وتسجل انخفاضا تدريجيا بدايةً من يوم الغد.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر يوم الأحد.
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الخليج وسهل بنغازي؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية فشمالية نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 36 و41 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الأحد.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شرقية فشمالية شرقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة، وتتراجع تدريجيا بداية من يوم الأحد.
الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 39 و42 درجة، وتتراجع تدريجيا بداية من يوم الأحد.
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