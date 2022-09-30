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ديوان المحاسبة يبحث برنامج الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية للعام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 01:44 صباحا
ديوان المحاسبة يبحث برنامج الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية للعام المقبل
جانب من لقاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك (ديوان المحاسبة)
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ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك برنامج الشراكة للعام المقبل مع الوكالة الأميركية للتنمية، وذلك خلال لقاء عُقد على هامش الاحتفالية الخاصة بإتمام الدورة التدريبية لمتدربي ديوان المحاسبة للرقابة على تقنية المعلومات.

وعقد شكشك اجتماعًا مع القائم بأعمال السفارة الأميركية بليبيا ليزلي أوردمان وبعض المهتمين بالمجال الاقتصادي، نوقش خلاله التقرير السنوي لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2021م.

- واشنطن تشيد بديوان المحاسبة على تقريره السنوي

وأمس الأربعاء، أشاد أوردمان، بديوان المحاسبة بخصوص تقريره السنوي، مؤكدًا «دعم الولايات المتحدة لمراجعي الحسابات في الحصول على الاعتماد الدولي»، مشددًا على أهمية الشفافية والمساءلة.

وفي 20 من شهر سبتمبر الجاري، أفرج ديوان المحاسبة عن تقريره السنوي للعام 2021، الذي تضمن ملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته، ومن بينها «تجاوزات» ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

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