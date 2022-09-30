حكومة باشاغا: بدء صيانة مقر مجلس النواب في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الأشغال العامة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب نصر شرح البال، الخميس، بالشروع في أعمال صيانة مقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه رفقة وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لمناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بالوزارتين، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

تشكيل لجنة للانتخابات البلدية

وتحدث عقيلة صالح، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، عن مناقشة حل عدد من المختنقات بالبلديات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للانتخابات البلدية «تحقيقاً للديمقراطية والتداول السلمي على السلطة».

- إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على زيارة البلديات والفروع البلدية خلال الأيام المقبلة للاطلاع على احتياجاتها والوقوف على المشاكل والمختنقات التي تعانيها البلديات وفروعها البلدية.

وبالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن ليبية، مطلع يوليو الماضي، اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية، والمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية، وقعت أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق.

ومنذ ذلك الحين يعقد مجلس النواب اجتماعاته الرسمية في مدينة بنغازي، والتي كانت آخرها جلسة الثلاثاء الماضي وناقشت بند مشروع قانون الرواتب الموحد، وخلصت إلى إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بألف دينار ليبي.