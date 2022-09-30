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الإمداد الطبي طرابلس يتسلم شحنة من مشغلات الكلى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 12:00 صباحا
الإمداد الطبي طرابلس يتسلم شحنة من مشغلات الكلى
شحنة مشغلات الكلى بمخزن الإمداد الطبي في طرابلس (صفحة الجهاز على فيسبوك)
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‎استلمت مخازن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، أمس الأربعاء، شحنة من مشغلات غسيل الكلى تضم 32 حاوية، سعة 40 قدم، والموردة من شركة ببراون «B-Braun».

وأفاد الجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الشحنة وصلت إلى ميناء طرابلس البحري في وقت سابق، وجرى استكمال الإجراءات الجمركية من قبل موظفي قسم التسريح الجمركي التابع للجهاز.

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وأكد المسؤولين في الجهاز أن الشحنة سيتم توزيعها على مراكز غسيل الكلى بعد إتمام فحصها والإجراءات المتعلقة بالخصوص من قبل فريق العمل المكلف من إدارة الجهاز.

وأوضح أن توريد الشحنة يأتي «لتوفير احتياجات مراكز الغسيل وسد أي عجز قد يطرأ عليها لضمان استمرار جلسات الغسيل الكلوي لمرضى الكلى بكل انسيابية دون توقف».

شحنة مشغلات الكلى بمخزن الإمداد الطبي في طرابلس (صفحة الجهاز على فيسبوك)
شحنة مشغلات الكلى بمخزن الإمداد الطبي في طرابلس (صفحة الجهاز على فيسبوك)
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