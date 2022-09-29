شاهد في «وسط الخبر»: بارجة حربية بريطانية في طرابلس تثير جدلا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على الجدل المصاحب لوصول سفينة حربية بريطانية بقاعدة أبوستة البحرية في طرابلس لأول مرة منذ 8 سنوات، وفق ما أعلنت السفارة البريطانية، عبر صفحتها على «فيسبوك».

ولم يمر وصول السفينة مرور الكرام، فقد تناولتها سياسيون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي بمواقف متعارضة، ما بين ترحيب وتنديد، وسط ملاحظة توافد المسؤولين الليبيين على متن السفينة، خاصة محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي انتقد على زيارته التي لا علاقة لها بوظيفته، وهو ما اعتبره النشطاء يكشف مأزق النخبة وغياب الرؤية.

وفتح البرنامج نقاشا حول تبعات هذا الموضوع مع كل من: المستشارة الدولية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة آية السيف، ومدير المركز المغاربي الأبحاث حول ليبيا رشيد خشانة، والخبير العسكري والاستراتيجي عادل عبدالكافي.

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وأمس الأربعاء قالت السفارة البريطانية إن «طاقم السفينة التي رست صباح الأربعاء يتطلع إلى يوم مميز مع نظرائهم في البحرية الليبية»، مؤكدة أن «المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء في ليبيا من أجل تعزيز الاستقرار».

وتقود سفينة الحربية البريطانية «قوة استجابة برمائية تابعة للبحرية الملكية أبحرت باتجاه البحر المتوسط في مهمة أمنية أوروبية، إلى جانب حلفاء وشركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)» وفق ما أعلنته القوات البحرية البريطانية في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت.

وتضم القوة «أكثر من ألف بحار ومشاة البحرية الملكية، وهي جزء من مجموعة الاستجابة الساحلية الشمالية (Littoral Response Group North)، وهي قوة مصممة للانتشار في أماكن ذات أهمية استراتيجية للمملكة المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على أوروبا».