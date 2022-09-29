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بريطانيا تدعم توحيد المؤسسة العسكرية من خلال لجنة «5+5» لتمهيد الطريق للانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 09:59 مساء
بريطانيا تدعم توحيد المؤسسة العسكرية من خلال لجنة «5+5» لتمهيد الطريق للانتخابات في ليبيا
لقاء الكوني واللافي مع الفريق سامبسون والسفيرة البريطانية، الخميس 29 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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جددت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، تأكيد دعمها لتوحيد المؤسسة العسكرية من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء ذلك على لسان كبير مستشاري الدفاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفريق جوي مارتن سامبسون، خلال لقائه اليوم الخميس، عضوي المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي موسى الكوني وعبدالله اللافي.

الأوضاع العسكرية في ليبيا
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء جرت خلاله مناقشة الأوضاع العسكرية في ليبيا، ودور المؤسسات الأمنية في فرض الاستقرار، مشيرًا إلى أن الفريق سامبسون «أعرب عن دعم المملكة المتحدة لجهود توحيد المؤسسة العسكرية، لبسط الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يتوق لها الشعب الليبي».

وأضاف المكتب الإعلامي أن المجلس الرئاسي «القائد الأعلى أكد استمرار العمل في توحيد المؤسسة العسكرية، من خلال لجنة 5+5، ولقاءات رؤساء أركان الجيش لفرض الأمن على كافة البلاد، وجمع السلاح، وخلق بيئة مناسبة لممارسة الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية».

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حضر اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس كل من رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول ركن محمد الحداد، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال.

التعاون الفني بين وزارتي الدفاع الليبية والبريطانية
والتقى الفريق سامبسون، في وقت سابق اليوم، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي بحث معه التعاون الفني بين وزارتي الدفاع في البلدين، بحضور سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، والملحق العسكري بالسفارة، والفريق الفني لوزارة الدفاع البريطانية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس تطرق إلى «تفعيل عدد من البرامج في مجال التدريب ونقل الخبرات من قبل دولة بريطانيا».

بارجة بريطانية ترسو بميناء طرابلس
يأتي اللقاء بعد يوم من رسو السفينة الحربية «إتش إم إس ألبيون» التابعة للقوات البحرية الملكية البريطانية، بقاعدة أبوستة البحرية في طرابلس لأول مرة منذ 8 سنوات. وقالت السفارة البريطانية، التي ستقود قوة بحرية بريطانية لأداء مهام في البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، وفق ما أعلنته البحرية الملكية في لندن.

وتضم القوة «أكثر من ألف بحار ومشاة البحرية الملكية، وهي جزء من مجموعة الاستجابة الساحلية الشمالية (Littoral Response Group North)، وهي قوة مصممة للانتشار في أماكن ذات أهمية استراتيجية للمملكة المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على أوروبا»، وفق البيان

لقاء الكوني واللافي مع الفريق سامبسون والسفيرة البريطانية، الخميس 29 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني واللافي مع الفريق سامبسون والسفيرة البريطانية، الخميس 29 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني واللافي مع الفريق سامبسون والسفيرة البريطانية، الخميس 29 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني واللافي مع الفريق سامبسون والسفيرة البريطانية، الخميس 29 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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