في العدد 358: الانقسامات تنتظر باتيلي.. و«الوسط» تحاور علي زيدان

القاهرة - بوابة الوسط

تحت عنوان يقول «الانقسام وتعدد المبادرات ينتظر المبعوث الجديد» تصدر تقرير تحليلي بالصفحة الأولى من جريدة «الوسط» في عددها رقم 358 الصادر اليوم الخميس. وذلك على خلفية وصول المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي، إلى ليبيا ليبدأ ممارسة مهامه رسميًا خلال أيام قليلة.

أما الصفحة الثالثة، فنقرأ فيها تقريرين أحدهما يرصد أصداء فوز اليمين الإيطالي المتشدد في الانتخابات العامة، وجاء تحت عنوان «3 ملفات تشغل بال القيادة الجديدة في إيطاليا عند التعامل مع ليبيا».

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وفي الصفحة الرابعة نطالع موضوعات، منها تقرير بعنوان: «اشتباكات الزاوية.. من يقتص للضحايا الأبرياء؟». وتتضمن الصفحة نفسها موضوعًا بعنوان «ردًا على تقرير المحاسبة.. وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية.. والمخالفات حقيقية».

ويتصدر الصفحة الخامسة حوار مع رئيس وزراء ليبيا الأسبق، ومن بين عناوينه «علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات».

وفي الصفحة ذاتها نطالع موضوعًا يهم عشاق ومربي الخيل في ليبيا، وجاء تحت عنوان «الصحة الحيوانية يوقف سباقات وتجمعات الخيول موقتًا».

زلزال سياسي يضرب أوروبا

وتحت عنوان «فوز اليمين المتطرف.. زلزال سياسي يضرب أوروبا»، يتصدر تقرير حول الانتخابات الإيطالية الصفحة السادسة. أما الصفحة السابعة فيتصدرها موضوع عن المشهد الإيراني، وجاء بعنوان «مهسا أميني تشعل غضب الإيرانيين.. وتصاعد التوتر مع الغرب».

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ألف دينار حدًا أدنى لأجور الليبيين

وفي الاقتصاد نطالع في الصفحة الثامنة تقريرًا رئيسيًا بعنوان «النواب يقر قانون المرتبات الموحد.. وألف دينار حدًا أدنى للأجور». وفي الصفحة التاسعة نقرأ موضوعًا بعنوان «هل تتحول ليبيا إلى ركيزة في خطوط نقل الغاز الأفريقي لأوروبا؟».

وفي صفحة الثقافة نقرأ موضوعات وعدة أخبار، منها متابعة لندوة الجمعية الليبية للآداب والفنون، وجاءت بعنوان «طفل يلهو بالكلمات.. عن تجربة الشاعر نصر الدين القاضي».

عائشة بن أحمد تكشف «وعد إبليس»

ومن الثقافة إلى صفحة الفن، ونطالع فيها عدة أخبار وموضوعات منها موضوع رئيسي بعنوان «الكشف عن المشاريع المشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي». كما نقرأ تصريحات للفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن دورها الإيجابي في فيلم «وعد إبليس» .

«فيفا» يحسم مصير مجلس الشلماني

وإلى الرياضة، ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة متابعة لمواجهات الفرق الليبية في بطولتي أندية أفريقيا، وجاءت بعنوان «مهمة ثلاثية ليبية في القارة الأفريقية».

أما الصفحة الخامسة عشرة فيتصدرها تقرير عنوانه «اتحاد الكرة يترقب كلمة الفيفا في قضية بطلان مجلس الشلماني»... ونطالع أيضًا في الصفحة تقريرًا بعنوان «كأس ليبيا ترفض التأجيل».

- للاطلاع على العدد 358 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا