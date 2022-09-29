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توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان مجلس النواب والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 07:45 مساء
توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان مجلس النواب والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات
لقاء رئيس ديوان مجلس النواب مع وفد المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في بنغازي. (مجلس النواب)
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وقع ديوان مجلس النواب على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في تصريح نشر عبر الموقع الإلكتروني للمجلس على الإنترنت.

وقال بليحق إن مذكرة التفاهم وقعها مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب عبدالواحد اللافي عن جانب الديوان، وعن جانب المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات مديرة المكتب شبه الإقليمي للمؤسسة بتونس خمائل بنت نورالدين فنيش.

تفاصيل مذكرة التفاهم
وأوضح بليحق أن مذكرة التفاهم «تضمنت التعاون المشترك في مجال الأبحاث البرلمانية والاستشارات والبناء المؤسسي والصياغة التشريعية والخطط الاستراتيجية وإدارة البيانات وغيرها من المجالات المتصلة بعمل الإدارة البرلمانية، وتطوير الآليات العملية المتعلقة بذلك، وإنشاء علاقة تعاون متبادل بين الطرفين، وبناء القدرات في المهام البرلمانية والعمل على تنفيذ فعاليات وأنشطة مشتركة».

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وأضاف بليحق أن وفد المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات عقد عقب اللقاء سلسلة اجتماعات على مدار يومين مع نائب رئيس ديوان مجلس النواب ومدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد البشرية ومدير مكتب التدريب والتطوير ومدير مكتب دعم السياسات البرلمانية.

لقاء المصري مع وفد مؤسسة الديمقراطية والانتخابات
جاء ذلك بعد يومين من لقاء رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، مع مدير المكتب شبه الإقليمي للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بتونس خمائل بنت نورالدين والوفد المرافق لها، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحضور عضو مجلس النواب حسن الزرقاء.

لقاء رئيس ديوان مجلس النواب مع وفد المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في بنغازي. (مجلس النواب)
لقاء رئيس ديوان مجلس النواب مع وفد المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في بنغازي. (مجلس النواب)
لقاء رئيس ديوان مجلس النواب مع وفد المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في بنغازي. (مجلس النواب)
لقاء رئيس ديوان مجلس النواب مع وفد المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في بنغازي. (مجلس النواب)
لقاء رئيس ديوان مجلس النواب مع وفد المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في بنغازي. (مجلس النواب)
لقاء رئيس ديوان مجلس النواب مع وفد المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في بنغازي. (مجلس النواب)
لقاء رئيس ديوان مجلس النواب مع وفد المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في بنغازي. (مجلس النواب)
لقاء رئيس ديوان مجلس النواب مع وفد المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في بنغازي. (مجلس النواب)
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