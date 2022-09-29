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باشاغا يتابع صيانة مقار حكومته في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 05:20 مساء
باشاغا يتابع صيانة مقار حكومته في سرت
متابعة باشاغا لأعمال صيانة مقار الحكومة بمجمع قاعات واغادوغو في سرت، الخميس 29 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
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تابع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، أعمال الصيانة الجارية لمقار حكومته بمجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت رفقة عدد من الوزراء استعدادا لمباشرة الحكومة لأعمالها من هناك.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن باشاغا تفقد رفقة نائبيه سالم الزادمة وخالد الأسطى، ووزراء الخارجية حافظ قدور، والرياضة عبدالسلام غويلة، والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، سير أعمال الصيانة بالمقار الحكومية والخدمية في مدينة سرت.

وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن باشاغا وقف والوفد المرافق له على أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز لمقر الحكومة المكلفة من مجلس النواب بمجمع قاعات واغادوغو، كما استمع إلى إحاطة شاملة عن سير العمل والمراحل المتبقية من التجهيز.

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باشاغا يوجه بانجاز صيانة مقار الحكومة دون تأخير
وأضاف المكتب الإعلامي أن باشاغا وجه خلال جولته أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على أعمال الصيانة بمتابعة الشركات المنفذة وإلزامها بالرسومات والمواصفات المعتمدة، واستكمال المشاريع حسب المدة الزمنية المقررة دون أي تأخير.

وأعلن باشاغا في تصريحات سابق أن حكومته ستباشر أعمالها من مدينة سرت وكذلك بنغازي وذلك بعد فشله في دخول العاصمة ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل الانتخابات.

متابعة باشاغا لأعمال صيانة مقار الحكومة بمجمع قاعات واغادوغو في سرت، الخميس 29 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
متابعة باشاغا لأعمال صيانة مقار الحكومة بمجمع قاعات واغادوغو في سرت، الخميس 29 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
متابعة باشاغا لأعمال صيانة مقار الحكومة بمجمع قاعات واغادوغو في سرت، الخميس 29 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
متابعة باشاغا لأعمال صيانة مقار الحكومة بمجمع قاعات واغادوغو في سرت، الخميس 29 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
متابعة باشاغا لأعمال صيانة مقار الحكومة بمجمع قاعات واغادوغو في سرت، الخميس 29 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
متابعة باشاغا لأعمال صيانة مقار الحكومة بمجمع قاعات واغادوغو في سرت، الخميس 29 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
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