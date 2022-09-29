الدبيبة يتابع نشاط مجمع القرآن الكريم

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة مجمع القرآن الكريم طارق دعوب، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس خصص لمتابعة نشاط المجمع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن دعوب استعرض خلال اللقاء نشاط مجمع القرآن الكريم منذ تأسيسه، وقدم دعوة للدبيبة للمشاركة في ندوة يعتزم المجمع عقدها خلال منتصف الشهر المقبل.

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وأوضح المكتب الإعلامي أن الندوة التي سيجري تنظيمها ستكون تحت عنوان «أساسيات نسخ المصاحف الشريفة وخطها وطباعتها» بمشاركة متخصصين من عدة دول عربية وإسلامية.