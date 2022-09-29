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الدبيبة يبحث تفعيل برامج التدريب العسكري مع بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 04:24 مساء
الدبيبة يبحث تفعيل برامج التدريب العسكري مع بريطانيا
لقاء الدبيبة في طرابلس مع مسؤولين بريطانيين، 29 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط الفريق جوي مارتن سامبسون، التعاون الفني بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وتطرق اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في طرابلس، بحضور  سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، والملحق العسكري بالسفارة، والفريق الفني لوزارة الدفاع البريطانية، إلى «تفعيل عدد من البرامج في مجال التدريب ونقل الخبرات من قبل دولة بريطانيا»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة.

بارجة بريطانية ترسو بميناء طرابلس
وأمس الأربعاء، رست السفينة الحربية «إتش إم إس ألبيون» التابعة للقوات البحرية الملكية البريطانية، بقاعدة أبوستة البحرية في طرابلس لأول مرة منذ 8 سنوات. وقالت السفارة البريطانية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «طاقم السفينة يتطلع إلى يوم مميز مع نظرائهم في البحرية الليبية»، مؤكدة أن «المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء في ليبيا من أجل تعزيز الاستقرار».

- سفينة حربية بريطانية ترسو في طرابلس البحرية لأول مرة منذ 8 سنوات
- المنقوش: رسو «إتس إم إس ألبيون» على شواطئ طرابلس يؤكد عمق علاقات ليبيا وبريطانيا
- الكوني والكبير يتفقدان البارجة البريطانية بميناء طرابلس (صور)

وتقود سفينة الحربية البريطانية «قوة استجابة برمائية تابعة للبحرية الملكية أبحرت باتجاه البحر المتوسط في مهمة أمنية أوروبية، إلى جانب حلفاء وشركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)» وفق ما أعلنته القوات البحرية البريطانية في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت.

وتضم القوة «أكثر من ألف بحار ومشاة البحرية الملكية، وهي جزء من مجموعة الاستجابة الساحلية الشمالية (Littoral Response Group North)، وهي قوة مصممة للانتشار في أماكن ذات أهمية استراتيجية للمملكة المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على أوروبا».

بدورها، قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، إن رسو سفينة الحربية البريطانية «إتش إم سي» على شواطئ طرابلس «يؤكد عمق علاقات ليبيا وبريطانيا، البلدين الصديقين». وثمنت المنقوش، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «جهود المملكة المتحدة لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا»، وذلك بعد مشاركتها في حفل أُقيم على متن السفينة الحربية بحضور سفراء بريطانيا كارولين هورندال، وألمانيا ميخائل أونماخت، وإيطاليا جوزيبي بوتشينو غريمالدي.

لقاء الدبيبة في طرابلس مع مسؤولين بريطانيين، 29 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
لقاء الدبيبة في طرابلس مع مسؤولين بريطانيين، 29 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
لقاء الدبيبة في طرابلس مع مسؤولين بريطانيين، 29 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
لقاء الدبيبة في طرابلس مع مسؤولين بريطانيين، 29 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
لقاء الدبيبة في طرابلس مع مسؤولين بريطانيين، 29 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
لقاء الدبيبة في طرابلس مع مسؤولين بريطانيين، 29 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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