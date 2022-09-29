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«الصحة» توجه قافلة طبية إلى سيناون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 01:51 مساء
«الصحة» توجه قافلة طبية إلى سيناون
جانب من أعمال القافلة في سيناون، 28 سبتمبر 2022، (وزارة الصحة)
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وجهت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قافلة طبية إلى بلدية سيناون الواقعة جنوب غرب البلاد.

ووصلت القافلة إلى البلدية، مساء أمس الثلاثاء، حيث يمكنها تقديم جميع الخدمات العلاجية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وتضم القافلة ثلاثة أطباء وصيدليين وسيارة إسعاف، محملين ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة في علاج بعض الأمراض الجلدية، لمدة خمسة أيام.

وتأتي هذه القافلة بعد ترتيبات اتخذتها إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة، بالتعاون مع مستشفى بئر أسطى ميلاد، وجهاز الإسعاف والطوارئ، وفق البيان.

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