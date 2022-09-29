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بدء توزيع 6 آلاف بطاقة «إيفاء» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 29 سبتمبر 2022, 12:23 مساء
بدء توزيع 6 آلاف بطاقة «إيفاء» في سرت
موظفو فرع الشؤون الاجتماعية سرت خلال استعدادات تسليم بطاقات إيفاء في قاعة «واقادوقو»، 29 سبتمبر 2022، (الإنترنت)
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شرع فرع وزارة الشؤون الاجتماعية سرت فى توزيع ستة آلاف بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 سنة.

وانطلقت عملية التوزيع في مجمع قاعات «واقادوقو» في التاسعة صباح اليوم الخميس، ويتواصل العمل إلى السابعة مساء.

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وقال مدير الفرع عادل الصداعي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه جرى تسليم 800 بطاقة على المستفيدات خلال اليومين الماضيين.

وسيستمر تسليم البطاقات في فترتين، صباحية ومسائية، على مدار الأسبوع حتى الانتهاء منها.

بطاقات «إيفاء»
وفي الخامس من شهر يوليو الماضي، وقَّعت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومصرف الجمهورية عقدًا لإطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ويستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات، حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عامًا، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفًا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضًا، بقيمة 150 دينارًا شهريًا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.

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