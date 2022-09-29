السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 5.05 دينار مقابل 5.07 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع اليورو إلى 4.88 دينار مقابل 4.85 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.44 دينار مقابل 5.42 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

واستقر سعر الريال السعودي عند 1.34 دينار، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.52 دينار أمس، وهبط سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.37 دينار من 1.38 دينار أمس.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.