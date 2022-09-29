«غلوبال فاير بور» يكشف حجم إنفاق ليبيا العسكري في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت بيانات أميركية حجم الإنفاق العسكري في ليبيا خلال العام الجاري؛ حيث لا يتجاوز 4 مليارات دولار، لكنه يتخطى ما تنفقه تونس المجاورة.

وفي آخر تقرير لموقع «غلوبال فاير بور» الأميركي نشر أمس الأربعاء، احتلت ليبيا المرتبة 52 عالميًا من ضمن 142 دولة ضمن الإحصاء بحجم إنفاق قُدِّر بـ3.4 مليار دولار في العام الجاري.

لكن لا يعني هذا الترتيب، القوة العسكرية للدولة، فعلى سبيل المثال الجارة تونس لا يقل حجم الإنفاق العسكري لها عن 1.1 مليار دولار مقابل ترتيبها 72 عالميًا في القوة العسكرية، وهي المرتبة نفسها لليبيا. كما أن مصر صاحبة أقوى الجيوش العربية، والـ12 عالميًا، يتحدث الموقع عن تخصيصها للجيش 4.3 مليار دولار.

ليبيا تنفق عسكريا أكثر من الأردن وسورية والبحرين

وتنفق ليبيا أكثر من الأردن الذي يخصص ميزانية دفاع بنحو ملياري دولار، وسورية التي تخصص لجيشها نحو ملياري دولار، والبحرين بنحو 1.5 مليار دولار. بينما يصل الإنفاق العسكري للجيش السوداني إلى 287 مليون دولار وإريتريا 100 مليون دولار والصومال 63 مليون دولار.

أما السعودية فتخصص أضخم ميزانية دفاع بين الجيوش العربية إذ يصل حجمها إلى 46 مليار دولار، وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية عربيًا من حيث حجم ميزانية الدفاع بـ 25.2 مليار دولار، وفي الوقت ذاته تحتل المرتبة رقم 13 عالميًا. وميزانية الجزائر 9.7 مليار دولار، وتحتل المرتبة رقم 3 عربيًا ورقم 23 عالميًا، ثم سلطنة عمان التي تنفق على جيشها 8.3 مليار دولار. والكويت 8.1 مليار دولار و 29 عالميًا، العراق 6.8 مليار دولار و 32 عالميًا والمغرب 5.4 مليار دولار و41 عالميًا.

ويشار إلى أن انقسام المؤسسة العسكرية، رغم خطوات توحيدها التي قطعتها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، انعكس على تشتت موازنة الإنفاق غير المعتمدة على «حقيبة الدفاع» بين رئاستي الأركان في غرب وشرق البلاد.