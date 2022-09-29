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أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 09:20 صباحا
أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و41 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا اليوم، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على مصراتة وبعض مناطق الدواخل، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا غدًا ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، وترتفع غدًا، بينما تسجل انخفاضًا تدريجيًا من يوم السبت.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية فجنوبية، معتدلة السرعة، تنشط غدًا على الخليج وسهل بنغازي، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية على معظم المناطق، وترتفع يوم الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم مصحوبة بخلايا رعدية على بعض مناطق الجفرة والحمادة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا غدا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وترتفع غدا على معظم المناطق.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية.

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