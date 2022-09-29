ضبط متهمين بابتزاز مواطنة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس متهمين في واقعة ابتزاز مواطنة بدائرة مركز شرطة المدينة.

وتقدمت المواطنة بشكوى ضد مجهولين، يتصلان بها، ويبتزاها بصورها، مهددين بنشرها إذا لم تدفع لهما مبلغًا ماليًا، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

واستدرج الأمن المتهمين عبر إيهامهما بنية دفع المبلغ الذي طلباه، وجرى إعداد كمين محكم لهما، وأوقفا على متن سيارة بزجاج معتم، ولا تحمل لوحات، وعثر بداخلها على رشاش «بي كي تي»، و90 طلقة، ومسدس تركي به طلقتان، كما ضبط جهاز النقال المستعمل في عملية الابتزاز والتهديد.

وبالاستدلال معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما في الواقعة، وأحيلا إلى مركز شرطة المدينة رفقة المضبوطات، وذلك من حيث الاختصاص.