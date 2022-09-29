الدبيبة في اجتماع مع عمداء البلديات: اللامركزية هدفنا.. ولا بديل عن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ضرورة أن يكون «هدفنا جميعاً هو اللامركزية»، مشددًا على ضرورة دعم إجراء الانتخابات من خلال أنشطة مختلفة تنفذ داخل البلديات لتوضيح الأمور للمواطنين بضرورة إنجاز هذا الاستحقاق، قائلاً إنه «لا بديل لاستقرار دون الانتخابات».

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدبيبة مساء الأربعاء بقاعة الاجتماعات بمجلس الوزراء مع عمداء البلديات، أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، بحضور وزراء الحكم المحلي، والمواصلات، والمالية، والإسكان والتعمير، ووكلاء وزارة الحكم المحلي ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

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وخلال كلمات لعدد من عمداء البلديات أكدوا ضرورة عملهم المستمر لنقل الاختصاصات، وتفعيل الإدارة المحلية الذي أنجز منه ملفات كثيرة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

يأتي هذا في ظل صراع على السلطة التنفيذية بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، في وقت ينادي فيه النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني باللجوء لنظام المحافظات بالتقسيم الإداري للبلاد، للتخلص من المركزية.

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة مع عمداء البلديات أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة مع عمداء البلديات أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة مع عمداء البلديات أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة مع عمداء البلديات أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة مع عمداء البلديات أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، الأربعاء 28 سبتمبر 2022 (صفحة الحكومة على فيسبوك)