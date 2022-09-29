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200 متعامل ليبي يشاركون في «منتدى صفاقس» بهدف اقتحام أسواق إفريقيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 29 سبتمبر 2022, 12:13 صباحا
200 متعامل ليبي يشاركون في «منتدى صفاقس» بهدف اقتحام أسواق إفريقيا
المنتدى الاقتصادي التونسي - الليبي يعقد يومي 12 و13 أكتوبر المقبل (الإنترنت)
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أعلن مجلس الأعمال التونسي الإفريقي مشاركة 200 رجل وامرأة أعمال من ليبيا في المنتدى الاقتصادي المشترك بين البلدين في أكتوبر الداخل.

وذكر المجلس، في بيان الأربعاء، أن المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي سيعقد يومي 12 و13 أكتوبر المقبل بصفاقس، تحت شعار «ملتقى البناء المشترك لاقتصاد متكامل»، تحقيقًا لهدف استراتيجي هو بناء «اقتصاد تونسي- ليبي متكامل نحو إفريقيا جنوب الصحراء»، حيث تتميز هذه النسخة بمشاركة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة كضيف شرف مع وفد رفيع المستوى من الفاعلين الاقتصاديين الليبيين.

أربع ورش عمل
ومن المقرر عقد أربع ورش عمل خلال الملتقى، تحمل الأولى عنوان «الطريق الصحراوي مصراتة- سبها- أغاديز (النيجر) للولوج إلى الأسواق الأفريقية جنوب الصحراء». والورشة الثانية تحمل عنوان «المناطق الحرة في تنمية التبادل التجاري بين تونس وليبيا»، والثالثة «تونس ليبيا نحو استراتيجية لوجستية مشتركة لتنمية التجارة البينية مع الدول الإفريقية»، والورشة الرابعة بعنوان «تطوير الطاقة البديلة وجعل تونس وليبيا من أهم مزودي أوروبا».

- عقد المنتدى الاقتصادي التونسي - الليبي 12 و13 أكتوبر المقبل
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ارتفاع المبادلات التجارية بين تونس وليبيا
وكشف رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، في مؤتمر صحفي بصفاقس، عن دوافع شجعت الطرفين على عقد هذا الملتقى الذي يأتي بعد ارتفاع المبادلات التجارية بين تونس وليبيا من حوالي 900 مليون دينار تونسي عامي 2018 و2019 إلى ملياري دينار سنة 2021. وقال إن هذا التحسن حفز المجلس على تنظيم التظاهرة التي ستضاف إلى كل المبادرات الأخرى من أجل دعم العلاقات بين البلدين والرفع من حجم المبادلات والتعاون الاقتصادي.

وأكد الجزيري أن المجتمع المدني والقطاع الخاص يدفعان إلى الأمام بهدف تطوير نسق المبادلات التجارية مع ليبيا، داعيا إلى ضرورة توفير مناخ أعمال ملائم للاستثمار.

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