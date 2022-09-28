Atwasat

حكومة «الوحدة» تبحث إمداد مجمع سوق الخميس للأسمنت بالغاز لتخفيض تكاليف الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 11:38 مساء
حكومة «الوحدة» تبحث إمداد مجمع سوق الخميس للأسمنت بالغاز لتخفيض تكاليف الإنتاج
alwasat radio

بحث وزيرا الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة والنفط والغاز محمد عون، وضع الأسس الأولية والخطوات التنفيدية بشأن إمدادات مجمع سوق الخميس مسيحل للأسمنت بالغاز كطاقة بديلة بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التباحث بشأن نوعية الأسمنت ذي المواصفات الخاصة التي يحتاجها قطاع النفط في الحقول.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرين للمجمع التابع للشركة الأهلية للأسمنت للوقوف على عمله، وبحث مدى إمكانية التنسيق بشأن العمل المشترك الذي يخدم جميع الأطراف، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد وزير الصناعة والمعادن دور مركز البحوث الصناعية في تحديد المواصفات المطلوبة، وتعزيز العمل المشترك مع وزارة النفط والغاز ومجمع سوق الخميس للأسمنت في هذا الخصوص.

تصحيح أوضاع بعض المصانع والمحاجر
وشملت الجولة الميدنية زيارة الوحدات الإنتاجية بالمجمع رفقة مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء عبدالحكيم الخيتوني للوقوف على دور هذه الإدارة في التعاون مع وزارة الصناعة والمعادن ضمن جهود الوزارة لتنظيم الإجراءات القانونية وتصحيح أوضاع كافة الجهات الصناعية وبعض المصانع والمحاجر.

- الدبيبة يطالب صندوق الإنماء الاقتصادي بإعداد موقف فني ومالي حول مصنع أسمنت نالوت
- وزير الصناعة يعلن عن تدشين مصنع أسمنت بالجفرة بطاقة 1.5 مليون طن سنويا

وزارتا الصناعة والنفط تتفقان على خطوات عمل مشتركة
وفي سياق آخر، اجتمع بوهيسة وعون بديوان وزراة الصناعة والمعادن، لمناقشة عدة نقاط أهمها الصناعات النفطية وكيفية توطينها، إضافة إلى الاتفاق على تنفيذ عدة خطوات تضمن المردود الإيجابي لعمل الوزارتين.

وقالت وزارة الصناعة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات التبادلية لبحث آلية توحيد الجهود بين الوزارتين في سبيل النهوض بالعمل المشترك الذي يخدم المصلحة العامة.

حكومة «الوحدة» تبحث إمداد مجمع سوق الخميس للأسمنت بالغاز لتخفيض تكاليف الإنتاج
حكومة «الوحدة» تبحث إمداد مجمع سوق الخميس للأسمنت بالغاز لتخفيض تكاليف الإنتاج
حكومة «الوحدة» تبحث إمداد مجمع سوق الخميس للأسمنت بالغاز لتخفيض تكاليف الإنتاج
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية

بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية
رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام

رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام
409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا

409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا
«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم

«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم
تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا

تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا
«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت والتداعيات

«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت...
«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام

«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش

وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
34 لاعبا في بطولة ليبيا لكرة المضرب

34 لاعبا في بطولة ليبيا لكرة المضرب
زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر

زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر
حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة

حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة
موسكو: بايدن ملزم بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء تسرب الغاز من «نورد ستريم»

موسكو: بايدن ملزم بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء تسرب الغاز من «نورد ستريم»
تحقيقات | معدن سحري ولكن!

تحقيقات | معدن سحري ولكن!
نادر كاره يطلب مقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي بشكل عاجل

نادر كاره يطلب مقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي بشكل عاجل
كاركاتير خيري - فوز اليمين المتطرف بالانتخابات في إيطاليا

كاركاتير خيري - فوز اليمين المتطرف بالانتخابات في إيطاليا
المبعوث الأميركي: سندرس تقرير ديوان المحاسبة الليبي

المبعوث الأميركي: سندرس تقرير ديوان المحاسبة الليبي
«الليبية للآداب» تناقش كتاب زاقوب عن عمر مسعود

«الليبية للآداب» تناقش كتاب زاقوب عن عمر مسعود
بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر

بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: بين المحافظة والمقاطعة.. هل تنتهي دراما المال السائب؟
شاهد في «وسط الخبر»: بين المحافظة والمقاطعة.. هل تنتهي دراما ...
واشنطن تشيد بديوان المحاسبة على تقريره السنوي
واشنطن تشيد بديوان المحاسبة على تقريره السنوي
الاحتفال بتخريج 1500 مجند في أوباري بعد استكمال التدريبات العسكرية
الاحتفال بتخريج 1500 مجند في أوباري بعد استكمال التدريبات ...
الكوني والكبير يتفقدان البارجة البريطانية بميناء طرابلس (صور)
الكوني والكبير يتفقدان البارجة البريطانية بميناء طرابلس (صور)
نورلاند وشكشك يطلقان برنامجا لتدريب 45 مدققا ماليا من ديوان المحاسبة
نورلاند وشكشك يطلقان برنامجا لتدريب 45 مدققا ماليا من ديوان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: التجار يتخلصون من البضائع المكدسة
عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: ......
«جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي
«جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي...
المزيد
الدبيبة في اجتماع مع عمداء البلديات: اللامركزية هدفنا.. ولا بديل عن الانتخابات
الدبيبة في اجتماع مع عمداء البلديات: اللامركزية هدفنا.. ولا ......
200 متعامل ليبي يشاركون في «منتدى صفاقس» بهدف اقتحام أسواق إفريقيا
200 متعامل ليبي يشاركون في «منتدى صفاقس» بهدف اقتحام أسواق ......
حكومة «الوحدة» تبحث إمداد مجمع سوق الخميس للأسمنت بالغاز لتخفيض تكاليف الإنتاج
حكومة «الوحدة» تبحث إمداد مجمع سوق الخميس للأسمنت بالغاز ......
نورلاند وشكشك يطلقان برنامجا لتدريب 45 مدققا ماليا من ديوان المحاسبة
نورلاند وشكشك يطلقان برنامجا لتدريب 45 مدققا ماليا من ديوان ......
الكوني والكبير يتفقدان البارجة البريطانية بميناء طرابلس (صور)
الكوني والكبير يتفقدان البارجة البريطانية بميناء طرابلس ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط