نورلاند وشكشك يطلقان برنامجا لتدريب 45 مدققا ماليا من ديوان المحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق مبعوث الولايات المتحدة السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك برنامجًا تدريبيًا تدعمه المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) لفائدة 45 مدققًا ماليًا من ديوان المحاسبة.

وأشاد نورلاند، وفق تغريدة لحساب السفارة الأميركية على «تويتر»، «بالموظفين العموميين المتفانين في عملهم في مكافحة الفساد وزيادة الشفافية».

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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال نورلاند إن السفارة ستدرس التقرير الأخير لديوان المحاسبة، مشيرًا إلى الدور المهم للديوان في «مراقبة الحكومة المركزية للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والحوكمة لكشف الفساد».

وأضاف أن «توزيع الموارد الليبية بشكل عادل هو هدف مهم للولايات المتحدة الأميركية، لافتًا إلى «الحاجة إلى مراجعات محاسبية قوية بعد استئناف إنتاج النفط وما يدره من عوائد كبيرة منذ مطلع هذا العام».

وفي 20 من شهر سبتمبر الجاري، أفرج ديوان المحاسبة عن تقريره السنوي للعام 2021، الذي تضمن ملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته، ومن بينها «تجاوزات» ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.