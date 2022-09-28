الاحتفال بتخريج 1500 مجند في أوباري بعد استكمال التدريبات العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

شهد آمر منطقة سبها العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق علي كنة، اليوم الأربعاء، احتفالًا أُقيم بمركز تدريب أوباري لمناسبة تخريج 1500 مجند بعد استكمالهم التدريبات العسكرية.

وحضر الاحتفالية، التي أُقيمت بمركز التدريب التابع لمنطقة سبها العسكرية، عدد من آمري الوحدات العسكرية والضباط إلى جانب المجلس البلدي أوباري وأعيان ومشايخ المكونات الاجتماعية بالمنطقة وأولياء أمور الخريجين.

وأُلقيت خلال الاحتفالية عديد الكلمات من جانب عدد من الحضور، في مقدمتهم آمر منطقة سبها العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق علي كنة.

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الفريق علي كنة: نؤيد توحيد المؤسسة العسكرية ولن نشارك في أي حرب

وقال كنة في كلمته: «نحن لم نُخرِّج هذه الدفعة لكي تشارك في أي حرب أو تكون سببًا في القتال بين الإخوة في أي مدينة، ولن نسمح بهذا، ولكن تخرجهم اليوم ليكونوا حماة لهذا الوطن وللمواطنين، وإننا مع توحيد المؤسسة العسكرية».

وجرت هذه الاحتفالية بعد يوم من تخريج دفعة أخرى من المجندين التابعين للواء السادس مشاة بمنطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي أقيمت أمس الثلاثاء بمدينة سبها قوامها 300 مجند.

الفريقة علي كنة متحدثا خلال احتفالية تخريج المجندين بمركز تدريب أوباري التابع لمنطقة سبها العسكرية، الأربعاء 28 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط)

احتفالية تخريج دفعة جديدة من المجندين بمركز تدريب أوباري التابع لمنطقة سبها العسكرية، الأربعاء 28 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط)

احتفالية تخريج دفعة جديدة من المجندين بمركز تدريب أوباري التابع لمنطقة سبها العسكرية، الأربعاء 28 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط)

عرض للمجندين الخريجين بمركز تدريب أوباري التابع لمنطقة سبها العسكرية، الأربعاء 28 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط)

احتفالية تخريج دفعة جديدة من المجندين بمركز تدريب أوباري التابع لمنطقة سبها العسكرية، الأربعاء 28 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط)

احتفالية تخريج دفعة جديدة من المجندين بمركز تدريب أوباري التابع لمنطقة سبها العسكرية، الأربعاء 28 سبتمبر 2022. (بوابة الوسط)