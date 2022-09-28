واشنطن تشيد بديوان المحاسبة على تقريره السنوي

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان، بديوان المحاسبة بخصوص تقريره السنوي الصادر أخيرًا عن العام 2021.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبلوماسي الأميركي مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحسب تغريدة نشرها حساب السفارة الأميركية على «تويتر» اليوم الأربعاء.

وأكد أوردمان: «دعم الولايات المتحدة لمراجعي الحسابات في الحصول على الاعتماد الدولي»، مشددًا على أهمية الشفافية والمساءلة.

- المبعوث الأميركي: سندرس تقرير ديوان المحاسبة الليبي

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مبعوث الولايات المتحدة السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن السفارة ستدرس التقرير الأخير لديوان المحاسبة، مشيرًا إلى الدور المهم للديوان في «مراقبة الحكومة المركزية للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والحوكمة لكشف الفساد».

وأضاف نورلاند أن «توزيع الموارد الليبية بشكل عادل هو هدف مهم للولايات المتحدة الأميركية، لافتاً إلى «الحاجة إلى مراجعات محاسبية قوية بعد استئناف إنتاج النفط وما يدره من عوائد كبيرة منذ مطلع هذا العام».

وفي 20 من شهر سبتمبر الجاري، أفرج ديوان المحاسبة عن تقريره السنوي للعام 2021، الذي تضمن ملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته، ومن بينها «تجاوزات» ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.