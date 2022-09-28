حملة نظافة واسعة للميادين والشوارع الرئيسية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أطلقت الشركة العامة لخدمات النظافة في سرت، اليوم الأربعاء، حملة نظافة موسعة للميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة برعاية المجلس البلدي، وإشراف عميدها مختار المعداني تحت شعار «يستمر العمل».

وقال عميد بلدية سرت مختار المعداني، لـ«بوابة الوسط»، إن الحملة تتواصل بضعة أيام سيجري خلالها تنظيف المدينة وإزالة تكدسات القمامة والأتربة من الأحياء السكنية والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية.

- انطلاق حملة نظافة في شوارع سرت

وأضاف عميد بلدية سرت أن حملة النظافة تشمل أيضًا قص وإعادة تزيين الأشجار بالحدائق العامة والمسطحات الخضراء.

عمال شركة الخدمات العامة للنظافة في شوراعة سرت خلال حملة النظافة، الأربعاء 28 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

عمال شركة الخدمات العامة للنظافة في شوراعة سرت خلال حملة النظافة، الأربعاء 28 سبتمبر 2022. (الإنترنت)