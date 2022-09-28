تعهدات دولية باستمرار دعم جهود «المفوضية» وصولا لإنجاز الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد مارك أندريه فرانش وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل وعدد من السفراء الأجانب جدول أعمال مجلس مشروع الدعم (بيبول).

وبحث اللقاء الذي عُقِد بمقر المفوضية «ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة»، وفق بيان صادر عن المفوضية.

وأشاد الحضور «بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية»، مؤكدين أن «الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولًا لإنجاز الانتخابات في ليبيا».

حضر الاجتماع السفير الألماني ميشال أونماخت، والإيطالي جوزيبي بوتشينو قريمالدي، والمستشار الأول للسفارة الفرنسية يان يوقوم، ونائب السفير الهولندي فيفيان هيوجن. كما شارك عن طريق شبكة الإنترنت «عبر الزوم»، سفير التشيك، ونائب سفير إسبانيا، والقائم بالأعمال بسفارة اليابان.

السايح يثني على جهود المجتمع الدولي والدول المانحة

ومن جهته، أثنى السايح على جهود المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة للمفوضية والهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية شفافة يرضى عنها كل الأطراف وتحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة.

شارك في الاجتماع عضوا مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ورباب حلب، وعدد من الدبلوماسيين والمستشارين من سفارات الدول المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار دعم ومتابعة المجتمع الدولي والدول المانحة والمنظمات التي قدمت الدعم الفني والاستشاري للمفوضية في مراحل تنفيذ العملية الانتخابية في ليبيا.

السايح خلال استعراض جدول أعمال مجلس مشروع الدعم (بيبول) مع عدد من الدبلوماسيين الدوليين والأجانب، 28 سبتمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)

السايح خلال استعراض جدول أعمال مجلس مشروع الدعم (بيبول) مع عدد من الدبلوماسيين الدوليين والأجانب، 28 سبتمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)