القبض على شخصين بحوزتهما 50 ألف قرص «ترامادول» قرب الرحيبات

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في نالوت من القبض على شخصين اثنين «يمتهنان ترويج أقراص الترامادول بالجبل الغربي»، وبحوزتهما 50 ألف قرص مخدر نوع «ترامادول».

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء أن المتهمين ألقي القبض عليهما بالقرب من منطقة الرحيبات غرب البلاد، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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وأضاف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن المتهمين ألقي القبض عليهما في كمين محكم بعملية البيع والشراء بالقرب من منطقة الرحيبات أعد لهما بعد عملية رصد ومتابعة والتأكد من معلومة وردت بشأنهما إلى الجهاز.

أقراص الترامادول المضبوطة بحوزة المتهمين. (وزارة الداخلية)