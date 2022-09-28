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الكبير يطلق نظاما إلكترونيا خاصا بالتقارير والبيانات المالية للمصارف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 04:41 مساء
الكبير يطلق نظاما إلكترونيا خاصا بالتقارير والبيانات المالية للمصارف
اجتماع الصديق الكبير مع المديرين العامين للمصارف التجارية، 28 سبتمبر 2022. (المصرف المركزي)
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أطلق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع المديرين العامين للمصارف التجارية، بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد، نظامًا إلكترونيًا يتعلق بالتقارير والبيانات المالية للمصارف العاملة في ليبيا.

ويُمكِّن النظام المصارف من تسليم بياناتها بشكل آلي بصيغة إلكترونية موحدة، كما يوفر آلية حديثة لتحصيل وعرض البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بالقطاع المصرفي، وإعداد التقارير والإحصاءات النقدية والمصرفية، ومتابعة مؤشرات السلامة والاستقرار المالي، وفق بيان مقتضب صدر عن المصرف ولم يخض في مزيد التفاصيل عن ماهية النظام.

ومنتصف الشهر الجاري، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع الصديق الكبير، ملاحظات تقرير المصرف الأخير، الذي تحدث عن «تدني إيرادات بعض الجهات الحكومية، مثل قطاعي الاتصالات والجمارك». وتناول الاجتماع الإنفاق الحكومي وزيادة الإفصاح والشفافية في كل المصروفات الحكومية، وفق بيان صادر عن الحكومة.

- الدبيبة يبحث مع الكبير ملاحظات «المركزي» بشأن تدني إيرادات «الاتصالات» و«الجمارك»
- «المركزي»: قطاع الاتصالات لم يورد أي مبالغ خلال أغسطس
- الدبيبة والكبير يناقشان الإنفاق الحكومي منذ بداية العام

واتفق الدبيبة والكبير على ضرورة العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن، على أن تُحال للمصرف المركزي وفق الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، ومراعاة الملاحظات الواردة من الإدارات الفنية بالمصرف. وأكد الدبيبة أن الحكومة تتعاون مع الجهات الرقابية والمصرف المركزي، لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، والعمل على الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية، وتقديم البيانات اللازمة لصدور التقرير الشهري من المصرف موضّحًا لكافة المعلومات.

تقرير «المركزي» عن النفقات والإيرادات
وفي الخامس من سبتمبر الجاري، أصدر المصرف المركزي بيانًا تفصيليًا بالنفقات والإيرادات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، أشار فيها إلى عدم وصول أي إيرادات من قطاع الاتصالات، واستمرار تدني إيرادات الجمارك، التي لم تورد سوى مبلغ 25 مليون دينار فقط عن شهر أغسطس.

وتناول التقرير استمرار جهاز الإمداد الطبي في عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية المورَّدة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها، وتواصل تدني إيرادات الضرائب خلال تلك الفترة، حيث لم يورد خلال شهر أغسطس إلا مبلغ 18 مليون دينار فقط، من بين المبلغ الإجمالي المورَّد منذ بداية العام، البالغ 715 مليون دينار.

وأعلن «المركزي» أن إجمالي الإيرادات عامة بلغ 78.3 مليار دينار خلال الأشهر الثامنة الأولى من العام 2022، مقابل إنفاق 57 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

اجتماع الصديق الكبير مع المديرين العامين للمصارف التجارية، 28 سبتمبر 2022. (المصرف المركزي)
اجتماع الصديق الكبير مع المديرين العامين للمصارف التجارية، 28 سبتمبر 2022. (المصرف المركزي)
اجتماع الصديق الكبير مع المديرين العامين للمصارف التجارية، 28 سبتمبر 2022. (المصرف المركزي)
اجتماع الصديق الكبير مع المديرين العامين للمصارف التجارية، 28 سبتمبر 2022. (المصرف المركزي)
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