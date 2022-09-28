الرقابة الإدارية: لا معلومات عن أرصدة مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت هيئة الرقابة الإدارية 3 ملاحظات على أداء مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية العالمية.

وقال التقرير السنوي للهيئة، إن هناك «غيابًا في المعلومات المتعلقة بأرصدة المؤسسة وحركة حساباتها بالداخل والخارج».

وأشار إلى «غياب المعلومات الخاصة بالأشخاص المكلفين بإدارة شؤون المؤسسة الإدارية والمالية»، منوهًا بـ«عدم وجود قاعدة بيانات سابقة؛ وأرشيف بالمؤسسة يمكن الاستعانة به في الحصول على كل أو بعض ما يتعلق بشؤونها».

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وأسس سيف الإسلام القذافي هذه المؤسسة في العام 2003 في جنيف كمنظمة «غير حكومية». واختصت حسب تعريفها بنشاطات تنموية وإنسانية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق الإنسان.