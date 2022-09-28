شبكة «تواصل» الأحزاب تلتقي السفير الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رؤساء وممثلو شبكة تواصل الأحزاب أهمية وجود الأحزاب في المعادلات السياسية والحوارات الوطنية، لضمان تمثيل حقيقي للمكونات السياسية والتأسيس الصحيح للعبور إلى مرحلة مستقرة تقوم على أسسها دعائم الدولة المنشودة.

جاء ذلك خلال لقاء ممثلي الشبكة بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، صحبة رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية الثمانية التي تكونت منها شبكة تواصل الأحزاب، وفق الصفحة الرسمية لحزب العدالة والبناء.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات سياسية بالأطراف الدولية والمحلية المؤثرة في الشأن الليبي بغية النظر في الحلول السياسية الممكنة للانسداد السياسي القائم ومن بينها إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال، وفق قاعدة دستورية توافقية.

ما هي شبكة تواصل الأحزاب؟

وفي الثالث من سبتمبر، أطلقت 8 أحزاب سياسية آلية للعمل والتنسيق معا من خلال شبكة التواصل لمجموعة أحزاب سياسية تهدف لتحقيق مجموعة أهداف.

وتمثلت الأحزاب الثمانية المشاركة في الشبكة في: حزب الجبهة الوطنية، وتحالف القوى الوطنية، وحزب التغيير، وحزب العدالة والبناء، وحزب ليبيا النماء، وحزب العمل الوطني، وحزب تيار يا بلادي، وحزب تكنوقراط ليبيا.

وتهدف الأحزاب الثمانية من خلال مبادرتها إلى تقديم مقترحات حلول للانسداد السياسي الراهن، والتواصل مع كافة الأطراف الفاعلة محليا وإقليميا ودوليا لتأكيد دور الأحزاب السياسية المحوري في العملية السياسية.