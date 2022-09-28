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بالصور: شرطة العروبة تعيد 3 سيارات بعد الاستيلاء عليها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 02:38 مساء
بالصور: شرطة العروبة تعيد 3 سيارات بعد الاستيلاء عليها
إحدى السيارات بعد إعادتها إلى أصحابها. (مديرية أمن بنغازي)
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قالت مديرية أمن بنغازي إن مركز شرطة العروبة استرجع مركبات استولى عليها الأشخاص.

وذكرت المديرية، في بيان، أن جهود البحث جاءت استجابةً لشكوى مواطن يمتلك مكتبًا لاستيراد المركبات الآلية ضد شخص يُدعى (م.ص) استولى على ثلاث مركبات تخص مواطنين.

وأنواع المركبات «تيوتا سيكويا 2008»، و«تيوتا سيكويا 2011»، و«هيونداي توسان»، وفق بيان المديرية.

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ونوه البيان بأن النيابة العامة أمرت باسترجاع المركبات وضبط المشكو فيه، لتسفر جهود التحريات عن معرفة مكان المركبات بمنطقة الليثي وإعداد خطة والاستعانة بروافع.  وجرى استرجاع المركبات والانتقال إلى المركز، ولا يزال البحث مستمرًا عن المتهم.

مقر مركز شرطة العروبة. (مديرية امن بنغازي)
مقر مركز شرطة العروبة. (مديرية امن بنغازي)
إحدى السيارات بعد إعادتها إلى أصحابها. (مديرية أمن بنغازي)
إحدى السيارات بعد إعادتها إلى أصحابها. (مديرية أمن بنغازي)
إحدى السيارات بعد إعادتها إلى أصحابها. (مديرية أمن بنغازي)
إحدى السيارات بعد إعادتها إلى أصحابها. (مديرية أمن بنغازي)
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