ديوان المحاسبة يطلق مشروع شهادة مهنية في «المراجعة»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق ديوان المحاسبة، الأربعاء، بالعاصمة التونسية مشروع شهادة مهنية متخصصة في أعمال المراجعة، بالشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية، والمجمع الدولي والعربي للمحاسبين القانونيين.

وقال الديوان، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن هذه الشهادة تعد الأولى التي تمزج بين التعليم والتدريب، وتستهدف ممارسات عملية المراجعة بكافة أنواع الرقابة المتمثلة في الرقابة المالية ورقابة الأداء والالتزام.

وبث الجهاز تسجيلا مصورا لجلسة إطلاق مشروع الشهادة، الذي حضره رئيس الديوان خالد شكشك، ومبعوث الولايات المتحدة السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

يشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطه الديوان الاستراتيجية لبناء القدرات، وتعزيز احترافية المراجعين وفق معايير منظمة «الإنتوساي».