Atwasat

ديوان المحاسبة يطلق مشروع شهادة مهنية في «المراجعة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 01:38 مساء
ديوان المحاسبة يطلق مشروع شهادة مهنية في «المراجعة»
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك خلال مشاركته في حفل إطلاق مشروع شهادة مهنية متخصصة في أعمال المراجعة بالعاصمة التونسية، 28 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
alwasat radio

أطلق ديوان المحاسبة، الأربعاء، بالعاصمة التونسية مشروع شهادة مهنية متخصصة في أعمال المراجعة، بالشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية، والمجمع الدولي والعربي للمحاسبين القانونيين.

وقال الديوان، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن هذه الشهادة تعد الأولى التي تمزج بين التعليم والتدريب، وتستهدف ممارسات عملية المراجعة بكافة أنواع الرقابة المتمثلة في الرقابة المالية ورقابة الأداء والالتزام.

- عقيلة يعلق على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة بشأن ميزانية «النواب» 
- سالم قنان يدعو مجلس النواب إلى استدعاء رئيس ديوان المحاسبة
- شاهد في «تغطية خاصة»: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم.. التوقيت والتداعيات

وبث الجهاز تسجيلا مصورا لجلسة إطلاق مشروع الشهادة، الذي حضره رئيس الديوان خالد شكشك، ومبعوث الولايات المتحدة السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

يشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطه الديوان الاستراتيجية لبناء القدرات، وتعزيز احترافية المراجعين وفق معايير منظمة «الإنتوساي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم

«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم
«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت والتداعيات

«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت...
«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام

«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام
تحقيقات | معدن سحري ولكن!

تحقيقات | معدن سحري ولكن!
نادر كاره يطلب مقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي بشكل عاجل

نادر كاره يطلب مقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي بشكل عاجل
كاركاتير خيري - فوز اليمين المتطرف بالانتخابات في إيطاليا

كاركاتير خيري - فوز اليمين المتطرف بالانتخابات في إيطاليا
زاقوب يحاضر عن عمر مسعود بدار الفقيه

زاقوب يحاضر عن عمر مسعود بدار الفقيه
بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر

بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر
يثقبون أجسادهم من أجل «تطهير الروح» في تايلاند

يثقبون أجسادهم من أجل «تطهير الروح» في تايلاند
الكرملين: من الغباء والسخف اتهام روسيا في تسرب الغاز بـ«نورد ستريم»

الكرملين: من الغباء والسخف اتهام روسيا في تسرب الغاز بـ«نورد ستريم»
في أوديسا.. الطائرات المسيرة الإيرانية تنشر الذعر في نفوس الأوكرانيين

في أوديسا.. الطائرات المسيرة الإيرانية تنشر الذعر في نفوس الأوكرانيين
الصين تعلن موقفها حيال استفتاءات ضم أراض أوكرانية لروسيا

الصين تعلن موقفها حيال استفتاءات ضم أراض أوكرانية لروسيا
بورصة وول ستريت تسجل أكبر انخفاض قياسي منذ عامين

بورصة وول ستريت تسجل أكبر انخفاض قياسي منذ عامين
منتخب ليبيا يتخطى تنزانيا (2-1) ويتوج بالبطولة الودية الدولية في بنغازي ضمن أجندة «فيفا»

منتخب ليبيا يتخطى تنزانيا (2-1) ويتوج بالبطولة الودية الدولية في بنغازي ضمن ...
تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك

تعيين محمد بن سلمان رئيسا لوزراء السعودية في مكان الملك
مسابقات اتحاد كرة القدم: كأس ليبيا في موعده الأول من أكتوبر دون تأجيل

مسابقات اتحاد كرة القدم: كأس ليبيا في موعده الأول من أكتوبر دون تأجيل
ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا

ميلوني تبدأ محادثات شاقة لتشكيل حكومة في إيطاليا
معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»

معهد الزلازل السويدي: انفجاران تحت البحر قبل تسرب الغاز من «نورد ستريم»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عون يبحث عودة الشركات الإنجليزية للعمل في قطاع النفط
عون يبحث عودة الشركات الإنجليزية للعمل في قطاع النفط
«أوسعوه ضربا».. أصحاب محال في طرابلس يمسكون بسارق مسلح
«أوسعوه ضربا».. أصحاب محال في طرابلس يمسكون بسارق مسلح
بالصور: شرطة العروبة تعيد 3 سيارات بعد الاستيلاء عليها
بالصور: شرطة العروبة تعيد 3 سيارات بعد الاستيلاء عليها
«البحث الجنائي»: الإيقاع بأحد رؤوس تجارة المخدرات في المنطقة الشرقية
«البحث الجنائي»: الإيقاع بأحد رؤوس تجارة المخدرات في المنطقة ...
ارتفاع الدولار واستقرار اليورو والإسترليني في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واستقرار اليورو والإسترليني في السوق الموازية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: التجار يتخلصون من البضائع المكدسة
عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: ......
«جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي
«جريمة شرف».. شخص يقتل ابنة أخيه بـ«كلاشينكوف» في بنغازي...
المزيد
تخريج دفعة جديدة من مجندي «اللواء السادس» بسبها (صور)
تخريج دفعة جديدة من مجندي «اللواء السادس» بسبها (صور)...
الرقابة الإدارية: لا معلومات عن أرصدة مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية
الرقابة الإدارية: لا معلومات عن أرصدة مؤسسة القذافي للجمعيات......
شبكة «تواصل» الأحزاب تلتقي السفير الإيطالي
شبكة «تواصل» الأحزاب تلتقي السفير الإيطالي...
ارتفاع الدولار واستقرار اليورو والإسترليني في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واستقرار اليورو والإسترليني في السوق الموازية...
«البحث الجنائي»: الإيقاع بأحد رؤوس تجارة المخدرات في المنطقة الشرقية
«البحث الجنائي»: الإيقاع بأحد رؤوس تجارة المخدرات في المنطقة......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط